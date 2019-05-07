شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتحدث عن خطتها للعودة إلى صدارة التصنيف وأصعب قرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش عن خطتها لاستعادة مكانتها في الصدارة، وكذلك تخطيطها لحياتها فيما بعد الاعتزال مستقبلاً.

وقالت الشربيني في تصريحات للصفحة الرسمية لبطولة الجونة، أنها تضع كامل تركيزها في التتويج بالبطولات المقبلة من أجل استعادة صدارة التصنيف العالمي الذي تهيمن عليه رنيم الوليلي.

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وأضافت الشربيني أن مواجهة اللاعبات المصريات هي الأكثر صعوبة في القفص الزجاجي، نظراً لارتباطهم جميعاً بعلاقات صداقة قوية، بالإضافة لحفظهن طريقة لعب بعضهن البعض من كثرة التدريبات سوياً، مشيرة إلى أصعب قرار اتخذته بالمشاركة في بطولة العالم السابقة والتي توجت بها رغم الاصابة التي كادت تمنعها من المشاركة فيها.

وعن تخطيطها لحياتها فيما بعد الاسكواش مستقبلاً قالت الشربيني أنها تطمح في تقديم مزيد من الخدمات للعبة مثل دعم وتدريب قطاعات الناشئين.