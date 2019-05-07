شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. شطرنج الملاكمة تكشف من هو الأقوى والأذكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

”الخليج 365” يلقى الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..



جانب من لعبة شطرنج الملاكمة

رياضة شطرنج الملاكمة

شطرنج الملاكمة أو Chess boxing هى رياضة تجمع بين الشطرنج والملاكمة فى جولات بالتناوب، تلك الرياضة التى تجمع بين القوة الجسمانية والعقلية.

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تم عرض هذه اللعبة لأول مرة فى جنوب لندن فى نهاية السبعينيات بالقرن العشرين، حيث تتم المنافسة بين اثنين من اللاعبين بالتناوب فى جولات من الشطرنج والملاكمة، وتحظى هذه اللعبة بشعبية كبيرة فى ألمانيا وبريطانيا والهند وروسيا.



الشطرنج و الملاكمة

تم اختراعChessboxing شطرنج الملاكمة عن طريق الفنان الهولندى Iepe Rubingh كأداء فنى، إلا أنها انتشرت بشكل كبير لتصبح رياضة تنافسية.

شطرنج الملاكمة

وتتكون اللعبة من 6 مواجهات سريعة فى الشطرنج، وتتخللها جولات من الملاكمة، مدة كل منها دقيقتان، والفائز هو من يتغلب على خصمه فى الشطرنج أو الملاكمة أيهما أولاً، وصعوبة تلك الرياضة هو انخفاض معدل التركيز بعد تلقى عدد من الضربات على الرأس أثناء الملاكمة.