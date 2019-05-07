شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للدراويش يضع برنامجا غذائيا للاعبين فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى بقيادة الدكتور صالح الشامى بوضع برنامج غذائى حتى يسير عليه اللاعبين خلال شهر رمضان الحالى، نظراً لاختلاف مواعيد النوم وتناول الوجبات الغذائية ما بين الإفطار أوالسحور.
وحذر الجهاز الطبى اللاعبين من الإفراط في المأكولات والحلويات الرمضانية من أجل الحفاظ على جاهزيتهم وتجنب تعرضهم لزيادة فى الوزن أو الإرهاق الذى يحدث نتيجة لنقص السوائل.
ويبدأ الفريق تحضيراته مساء اليوم لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الــ32 بالدورى المحلى.
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