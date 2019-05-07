تشكيل برشلونة اليوم أمام الليفربول

برشلونة سيحل ضيفًا على ملعب “آنفيلد” مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة ليفربول في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الكتالوني الفوز بنتيجة قاسية في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة، ويحتاج فقط للخروج بالتعادل من أجل حسم التأهل لنهائي البطولة.

فيما يغيب اللاعب”عثمان ديمبلي” المصاب الجديد عن صفوف بطل الدوري الإسباني، والذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بمباراة سيلتا فيجو الماضية ببطولة الدوري، وأكدت تقرير صحفية بعد أن تم عمل فحوصات طبية له أن مدة غياب اللاعب لا تقل عن 10 أسابيع.

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ومن المتوقع أن يلعب برشلونة اليوم تحت قيادة مدربه “إرنستو فالفيردي” بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ألبا، لينجليه،بيكيه،سيميدو.

في خط الوسط: فيدال،بوسكيتس،راكيتيتش،سيرجي روبرتو.

في المقدمة: سواريز،ميسي.

ومقاعد البدلاء سيحتلها كل من: سيليسين،فليبي كوتينيو،أومتيتي،آرثر ميلو،مالكوم،كارلوس ألينيا،توماس فيرمايلين.