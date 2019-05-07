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تشكيل برشلونة اليوم أمام الليفربول

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سيحل ضيفًا على ملعب “آنفيلد” مساء اليوم الثلاثاء لمواجهة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة في إياب دور نصف النهائي لبطولة .

وحقق الفريق الكتالوني الفوز بنتيجة قاسية في مباراة الذهاب يوم الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة، ويحتاج فقط للخروج بالتعادل من أجل حسم التأهل لنهائي البطولة.

فيما يغيب اللاعب”عثمان ديمبلي” المصاب الجديد عن صفوف بطل ، والذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بمباراة سيلتا فيجو الماضية ببطولة الدوري، وأكدت تقرير صحفية بعد أن تم عمل فحوصات طبية له أن مدة غياب اللاعب لا تقل عن 10 أسابيع.

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ومن المتوقع أن يلعب برشلونة اليوم تحت قيادة مدربه “إرنستو فالفيردي” بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ألبا، لينجليه،بيكيه،سيميدو.

في خط الوسط: فيدال،بوسكيتس،راكيتيتش،سيرجي روبرتو.

في المقدمة: سواريز،.

ومقاعد البدلاء سيحتلها كل من: سيليسين،فليبي كوتينيو،أومتيتي،آرثر ميلو،مالكوم،كارلوس ألينيا،توماس فيرمايلين.

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