برشلونة والريدز اليوم والمنافسة بدون محمد صلاح

يريد نادي ليفربول تحقيق معجزة عندما يستضيف برشلونة في مباراة العودة بعد خسر أمام الفريق الإسباني بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي بملعب “كامب نو” والتي من المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم بملعب “أنفيلد”، .

ويذكر أن ليفربول في مباراة اليوم يفتقد جهود نابي كيتا، محمد صلاح، فيرمينو للإصابة، وتصدرت إصابة الفرعون على أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم والتي جاءت كالتالي:

حيث ذكرت صحيفة”موندو ديبورتيفو”: “من أنفيلد إلى واندا” في علامة إلى تأهل الفريق للمباراة النهائية بملعب أتلتيكو مدريد، وأشارت الصحيفة أن برشلونة سيهاجم في مباراة اليوم والتف الضوء حول غياب محمد صلاح وفيرمينو عن اللقاء.

فيما جاء ميسي على غلاف صحيفة “سبورت” تحت عنوان: الآن أو مستحيل.. برشلونة سيزور ملعب أنفيلد التاريخي للوصول إلى النهائي الأوروبي التاسع ضد ليفربول الذي يخوض اللقاء بدون صلاح.