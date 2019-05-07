الهلال يلعب بمعنويات عالية ويحصد 3 نقاط

حصد فريق الهلال السعودي الثلاث نقاط بعد ما فاز بفوز ثمينا على ضيفه العين الإماراتي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب “جامعة الملك سعود”، ضمن منافسات المباراة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

حيث احرز هتان باهبرى الهدف الأول، والذي هو بمثابة هدف التقدم للهلال السعودي في شباك ضيفه العين بالدقيقة الأولى من زمن المباراة وتحديدا بعد مرور 15 ثانية ليصبح ثاني أسرع هدف بتاريخ بطولة دوري الأبطال بعد سيباستيان سوريا الذي سجل أسرع هدف بقميص لخويا القطري ضد باختاكور الأوزبكستانى في أبريل عام 2013 بعد مرور 9 ثوان، وقد أضاف محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني.