السيتي يستعيد الصدارة عد حصد ثلاث نقاط

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبا أمام منافسه ليستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما الإثنين على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

فقد دارت أحداث المباراة بطريقة مشوقة للغاية حتى جاء أول هدف للسيتي عن طريق القائد المخضرم “فينسينت كومباني” بعدما أطلق صاروخًا من خارج منطقة الجزاء، لم يستطع الحارس” كاسبر شمايكل “في التعامل مع هذه التسديدة.

وبهذه النتيجة حصد مانشستر سيتى الثلاث نقاط، وبذلك ينجح في استعادة صدارة الدوري الإنجليزي قبل مواجهة برايتون في الجولة الأخيرة، حيث وصل للنقطة 95، أما ليستر فيحتل المركز التاسع برصيد 51 نقطة وكان الفارق بين السيتي و الليفر نقطة يتيمة للسيتي.