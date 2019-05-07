تقرير إنجليزي: مشاركة النني أمام كريستال تسببت في صدمة للاعبي آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

سلط تقرير إنجليزي الضوء على، شعور لاعبي نادي أرسنال بحالة من الصدمة بسبب الاستعانة بالمصري محمد النني في مواجهة كريستال بالاس.

وسلطت صحيفة إكسبريس الإنجليزية خلال تقرير نشرته عن مشاركة النني أمام كريستال بالاس، مؤكدة أن اللاعبين شعروا بالصدمة جراء تلك المشاركة.

وأوضح التقرير، أن تواجد الثنائي كارل جينكنسون ومحمد النني في تشكيل آسنال خلال مواجهة كريستال بالاس أدى إلى صدمة عدد من لاعبي أرسنال في غرف خلع الملابس.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الهدف من الدفع بالثنائي، كون إيميري، مدرب آسنال يضع التتويج بلقب الدوري الأوروبي كأولوية بالنسبة له، بدلًا من المنافسة على المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.