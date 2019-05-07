تقرير.. "العقدة".. ماذا فعل الزمالك أمام الأندية المغربية في أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

"لغة الأرقام لا تثير خوفنا.. لغة الأرقام لا تضمن للزمالك الفوز بالكأس".. تصريح أدلى به عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان المغربي متحدثًا عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية بعد إقصاء النجم الساحلي التونسي، بينما نجح نهضة بركان المغربي في حجز مقعده في نهائي البطولة على حساب الصافقسي التونسي.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان يوم 19 مايو الجاري في المغرب على أن تكون مباراة العودة يوم 26 مايو في مصر.

وبالنظر إلى تصريحات مضران وحديثه عن تفوق الزمالك على الأندية المغربية وتكوين ما يشبه بالـ"عقدة"،، نستعرض أبرز مواجهات الزمالك أمام الأندية المغربية في البطولات الأفريقية خلال الفترة الأخيرة:

في بطولة دوري أبطال أفريقيا

6 مواجهات جمعت بين الزمالك وأندية المغرب خلال نسخ 2002، 2012 و2016

حقق الزمالك الفوز في أربع مواجهات، تعادل في مباراة وخسر في واحدة أخرى.

في نسخة 2002 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التقى الزمالك مع الرجاء المغربي في نهائي البطولة، تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، وحقق الفريق الأبيض الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

في نسخة 2012، واجه الزمالك نظيره المغرب الفاسي، في منافسات بطولة دور الـ16.

حقق الزمالك الفوز برباعية دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

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في نسخة 2016، واجه الزمالك نظيره الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة القارية.

حقق الزمالك الفوز برباعية دون رد في مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعبه، بينما تلقى خسارة ثقيلة في لقاء الإياب بنتيجة 5-2.

في تلك النسخة تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة، وخسر أمام صنداونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع اللقائين.

كأس الكونفدرالية

شارك الزمالك في 3 نسخ من البطولة في أعوام 2015، 2018، والنسخة الحالية.

في دور الـ16 الأول واجه الزمالك نظيره الفتح الرباطي المغربي تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب، وفاز أبناء ميت عقبة في لقاء الإياب بنتيجة 3-2.

وصل الزمالك في تلك البطولة إلى نصف النهائي وخسر أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة 5-4 في مجموع اللقائين.

في النسخة الحالية التقى الزمالك مع فريقين مغربيين، كانت البداية أمام اتحاد طنجة في دور الـ32 الثاني، تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف في لقاء العودة.

في دور ربع النهائي واجه الزمالك حسنية أغادير المغربي تعادلا سلبيًا في الذهاب، وحقق الزمالك الفوز بهدف دون رد في لقاء الإياب.

إجمالًا واجه الزمالك الفرق المغربية في الكونفدرالية في 6 لقاءات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم.