هولندي وروماني لإدارة مباراتي إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبية لكرة القدم أسماء الحكمين اللذين سيديران مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يدير الهولندي داني ماكيلي مباراة فالنسيا وأرسنال التي ستقام بعد غد الخميس في إياب الدور قبل النهائي.

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وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا انتهت بفوز أرسنال 3 / 1.

فيما سيتولى الروماني أوفيديو هاتسيجان مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد غد الخميس أيضا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بالتعادل 1/1.