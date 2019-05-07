رئيس نهضة بركان يتوعد الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان المغربي، إن ناديه سيفك عقدة الأندية المغربية أمام الزمالك عندما يواجهه في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وسيحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو الجاري في المغرب على أن تكون مباراة العودة يوم 26 مايو في مصر.

وأضاف مضران من خلال تصريحات نقلها موقع Le360 Sport أنه يثق في قدرة لاعبيه والجهاز الفني في الفوز وحمل لقب الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

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وقال: "لغة الأرقام لا تثير خوفنا - في إشارة إلى تفوق الزمالك على أندية المغرب- لغة الأرقام لا تضمن للزمالك الفوز بالكأس."

ووعد الرئيس المنتدب للنادي المغرب بأن يقوم نهضة بركان بفك عقدة الأندية المغربية أمام الزمالك، مشددًا أن لاعبيه باتوا أقوياء ولديهم قدرة على إحراج أقوى الأندية الإفريقية.

وتمكن نهضة بركان من الوصول إلى المباراة النهائية بكأس الكونفيدرالية بعد عبور الصفاقسي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد عقب الخسارة على يد الأبيض والأسود التونسي بهدفين دون رد في تونس.

وصعد الزمالك إلى النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي، حيث فاز الزمالك ذهابًا بهدف دون رد بمعرفة محمود عبد المنعم كهربا، قبل أن يفرض رجال المدرب جروس التعادل السلبي على رفاق ياسين الشيخاوي في سوسة.