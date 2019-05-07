الزمالك يتظلم لدى الكاف بعد طرد حارسه أمام النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة ناديه تقدمت بالتماس لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بعد طرد حارس الأبيض "..." في مباراة النجم الساحلي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصعد الزمالك إلى المباراة النهائية بكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد عقب التعادل السلبي مع النجم الساحلي بعد أن فاز عليه ذهابًا في برج العرب بهدف دون رد، وشهدت مباراة العودة والتي جرت على الملعب الأولمبي في سوسة، طرد الحارس.

وأضاف يوسف من خلال تصريحات لمصراوي أنه تم تقديم التماس لرفع الإيقاف عن الحارس ليكون متواجد في مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي والمقرر لها 19 من الشهر الجاري في المغرب.

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وأكمل يوسف أن الزمالك يستند في هذا الإلتماس على أن الحكم أشهر بطاقة غير مستحقة للاعب أثناء تلقيه العلاج بعد السقوط مٌصابًا.

وكان نهضة بركات قد صعد إلى الدور النهائي بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف دون رد بعد أن كان قد فاز الأبيض والأسود التونسي ذهابًا بهدفين دون رد.

تم حجب اسم حارس الزمالك بقرار من نقابة الصحفيين