موراي ينال بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة كوينز للتنس

أعلن المنظمون اليوم الثلاثاء أنه “سيتم حجز بطاقة دعوة لآندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً، للمشاركة في بطولة كوينز للتنس في يونيو (حزيران) المقبل لكن اللاعب الإسكتلندي سيحصل على الوقت لحسم مشاركته.

ولم يشارك موراي، الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في أي بطولة رسمية منذ خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري بسبب خضوعه لجراحة في الورك.

وقال اللاعب البالغ عمره 31 عاماً الشهر الماضي إنه لم يعد يشعر بالألم لكنه أكد أنه لا يتعرض لأي ضغوط للعودة بسرعة وأكد أنه سيحاول اللعب إذا سمح له جسده بذلك.

وقال المنظمون في بيان “سيتم منح بطاقة دعوة لآندي موراي الفائز باللقب خمس مرات والذي سيحدد قرب انطلاق المسابقة إذا كان لائقا بالشكل الكافي للتنافس”.

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وتنطلق الأدوار الرئيسية لبطولة كوينز في 17 يونيو (حزيران).

وتمثل بطولة كوينز، التي أحرز موراي لقبها لآخر مرة في 2016، استعداداً للكثير من اللاعبين قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وسيشارك هذا العام مارتن شيليتش حامل اللقب وكذلك كيفن أندرسون، الذي بلغ نهائي ويمبلدون 2018، وخوان مارتن ديل بوترو وستيفانوس تيتيباس وستانيسلاس فافرينكا ونيك كيريوس.