للمرة الأولى منذ 23 عاماً.. أياكس يتمسك بالأمل في دوري أبطال أوروبا

رغم اقتراب أياكس من بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 23 عاماً، يرى مهاجم الفريق الهولندي، دوني فان دي بيكـ أن المهمة لم تحسم بعد في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويلتقي أياكس، فريق توتنهام الإنجليزي غداً الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يسعى إلى استغلال الأفضلية التي حصل عليها في مباراة الذهاب عندما تغلب على منافسه في عقر داره 1-0.

وأصبح الجيل الشاب الحالي لفريق أياكس على بعد مباراة واحدة من بلوغ النهائي لكن الفريق يرفض تشتيت تركيزه حالياً أو التفكير كثيراً في النهائي الذي قد يكون تجربة فريدة من الممكن ألا تتكرر في تاريخ هذا الجيل.

ويصر الفريق الشاب على التركيز التام في مباراة الغد لحسم التأهل أمام توتنهام قبل التفكير في النهائي.

وقال فان دي بيك، الذي سجل هدف مباراة الذهاب في وقت مبكر من اللقاء يوم الثلاثاء الماضي: “علينا الاحتفاظ بتركيزنا مثلما كنا من قبل. ويجب أن نحافظ على هدوئنا وأن نقدم مستوانا المعهود”.

وتعرض أياكس بقيادة مديره الفني إيريك تين هاغ لبعض الضغط في مباراة الذهاب، ولم يكن المستوى مثلما كان عليه عندما أطاح بريال مدريد الإسباني حامل القب من دور الستة عشر وبفريق يوفنتوس الإيطالي من دور الثمانية، ولكن الفريق أظهر على الأقل بعض المرونة والتأقلم في الناحية الدفاعية.

واعترف فان دي بيك: “لعبنا العديد من الكرات الطولية. هذا ليس أسلوب لعبنا وليس مستوانا” في إشارة إلى أن الفريق لم يستطع تقديم “الكرة الشاملة” التي يشتهر بها النادي والتي ساهمت في أن يحرز الفريق 165 هدفاً في مختلف لبطولات هذا الموسم.

ويدرك فان دي بيك أن فريقه الذي يسعى للفوز بالثلاثية (دوري وكأس هولندا ودوري الأبطال الأوروبي) هذا الموسم يمتلك إمكانيات هائلة.

وتوج أياكس فعليا بلقب الكأس بعد الفوز الكبير 4-0 على فيليم تيلبورج في المباراة النهائية للبطولة أمس الأول الأحد كما يتصدر الفريق جدول الدوري الهولندي حاليا بفارق الأهداف أمام آيندهوفن.

وقال فان دي بيك: “التركيز على ما نجيده. يجب ألا نفكر كثيراً كما أن الجماهير ستساندنا. نعلم جميعا أننا أقرب ما يكون من النهائي”.

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وأضاف: “شاهدنا هذا أمام ريال مدريد، وفي دور المجموعات أمام بايرن ميونخ حيث نستطيع جعل المواجهة صعبة على أي منافس. أظهرنا أيضا قدرتنا على التغلب علي أي منافس”.

ويسعى أياكس إلى محاكاة جيل يوهان كرويف الذي فاز بلقب دوري الأبطال في ثلاثة مواسم متتالية من 1971 إلى 1973 وكذلك الجيل الذي فاز باللقب في 1995 وبلغ النهائي في 1996.

وعلى غرار جيل منتصف التسعينيات ، بلغ الجيل الحالي نهائي مسابقة الدوري الأوروبي قبل عامين وخسر النهائي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقد تكون الفرصة الحالية للفريق هي الأخيرة لهذا الجيل على المستوى الأوروبي، حيث تسعى الأندية الأوروبية الكبيرة حالياً لخطف نجوم الفريق.

وخطف برشلونة الإسباني بالفعل لاعب الوسط الشاب فرنكي دي يونج (21 عاماً)، حيث يلعب لبرشلونة من الموسم المقبل كما يتوقع انتقال المدافع ماتياس دي ليخت (19 عاماً) إلى برشلونة أيضاً.

كما يدور الجدل بشدة حول رحيل فان دي بيك (22 عاماً) إلى أحد الأندية الكبيرة الأخرى في أوروبا.

وإذا اجتاز أياكس عقبة توتنهام غداً، سيلتقي الفريق في النهائي الفائز من المواجهة بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة في الدور قبل النهائي.

وتقام المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم على إستاد واندا ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مدريد أول يونيو (حزيران) المقبل.

ولكن فان دي بيك أكد أن الوقت لم يحن بعد للتفكير في المنافس الذي يفضل أياكس مواجهته في النهائي.

وأشار اللاعب إلى أن كل شيء يظل ممكنا مع فوز أياكس على توتنهام بهدف وحيد.