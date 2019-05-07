تعرف على حكم مباراة آرسنال وفالنسيا في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبية لكرة القدم، أسماء الحكمين اللذين سيدران مباراتي الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يدير الهولندي داني ماكيلي مباراة فالنسيا وآرسنال التي ستقام بعد غد الخميس في إياب الدور قبل النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا انتهت بفوز آرسنال 3-1، فيما سيتولى الروماني أوفيديو هاتسيغان مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وضيفه إينتراخت فرانكفورت الألماني بعد غد الخميس أيضاً.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ألمانيا انتهت بالتعادل 1-1.