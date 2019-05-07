أعد هاني وهبه استشاري التغذية بالنادي الأهلي، برنامجا غذائيا خاصا باللاعبين خلال شهر رمضان للبدء في تنفيذه؛ وذلك للحفاظ على المعدل البدني طيلة فترة الصيام. وقام خبير التغذية بالتنسيق مع الجهاز الطبي فيما يتعلق بالبرنامج الغذائي الذي قام بإعداده، ضمن مساعي الجهاز الفني بالأهلي للحفاظ على معدل لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان.
ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الأسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر خطة استشاري التغذية بالأهلي لمحاربة زيادة الوزن في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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