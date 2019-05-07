عبد الحفيظ معلقا على تجديد التعاقد مع أحمد فتحي: كلام عار من الصحة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة بالأهلي، أن ما يردده البعض بشأن تجديد التعاقد مع أحمد فتحي كلام عار تماما من الصحة، خاصًة أن فتحي جدد تعاقده مع النادي منذ بداية الموسم الحالي والذي يمتد إلى نهاية الموسم القادم. ولا توجد مشكلة في هذا الشأن.

وأضاف أن البعض يحاول تناول معلومات غير حقيقية بهدف زعزعة استقرار الفريق، وهو لن يحدث؛ لأن كل عناصر المنظومة الكروية من جهاز فني ولاعبين، تركيزهم يصب في ضرورة حسم بطولة الدوري وإحراز الفوز في المباريات المتبقية؛ للحفاظ على اللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين.

وأكد عبدالحفيظ أن الكل يبذل أقصى ما لديه، وليس هناك تفكير في أية أمور جانبية أو شخصية، والهدف أن يفوز الأهلي ببطولة الدوري ويستمر في منافسته على بقية البطولات المحلية.