نهى عبدالوهاب تحضر مؤتمر القيادة النسائية بالاتحاد الدولي للجمباز

حضرت نهى عبدالوهاب، رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري للجمباز، مؤتمر القيادة الرياضية النسائية الذي نظمه الاتحاد الدولي للجمباز الأسبوع الماضي في مدينة سانتبيتر سبورج الروسية، وحاضرت فيه المحاضرة الدولية الأوليمبية جابريال مولر من سويسرا.
ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي ينظمه الاتحاد الدولي من أجل إعداد القيادات الرياضية النسائية لشغل مناصب إدارية دولية مهمة، خاصة أن الاتحاد الدولي سيبدأ في إعطاء كوته للمرأة في المكتبالتنفيذي بنسبة 30%.
واختار الاتحاد الدولي للجمباز 40 سيدة، منهم 20 من أعضاء المكتب التنفيذي، والمكتب الاستشاري للاتحاد الدولي، إضافة إلى 20 سيدة تم ترشيحهم من قبل اتحاداتهم الوطنية.
نهى عبد الوهاب، هي أول مصرية وعربية وأفريقية تدخل في أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم انتخابها خلال
وحققت خلال هذه الفترة العديد من الإنجازات، حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الأفريقية والعربية، ودعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي.
كما أسهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري الذي استطاع الحصول على ميدالية أوليمبية في أوليمبياد الشباب بسنغافورا 2010، وتحاضر نهى في الكثير من المؤتمرات الدولية، كما أنها تشرف على الكثير من بطولات العالم والبطولات الدولية، كما حضرت عضو لجنة التحكيم العليا في أوليمبياد لندن 2012 وريو 2016.
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