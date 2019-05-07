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غدًا.. اتحاد تنس الطاولة يوقع عقد رعاية مع شركة عالمية

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يعقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور مؤتمرا صحفيا في التاسعة مساء، غد الأربعاء، لتوقيع عقد رعاية، مع إحدى الشركات العالمية الخاصة بالأدوات (الترابيزة والمضرب والكرة).

وسيتم توقيع العقود بأحد فنادق القاهرة

الكبرى، في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة الهندي فيفك، ومعتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة المهندس خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة،
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وأعضاء مجلس الإدارة المستشار خالد الحفني، وتامر وفقي، وعبدالعزيز السيسي، وهبة حامد، وأحمد الصياد، المدير التنفيذي.

ويتضمن عقد الرعاية توفير الأدوات لكل المنتخبات، وأيضا الملابس وإقامة معسكرات خارجية من أجل الاستعدادات للبطولات الأفريقية والدولية، ودورة الألعاب الأفريقية، ودورة الألعاب العربية، وأوليمبياد طوكيو 2020.

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