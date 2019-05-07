اليوم.. انطلاق بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة بمشاركة ثنائي مصر

تنطلق منافسات بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة لذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الثلاثاء، التى تستمر حتى 12 مايو الجارى بمشاركة ثنائى مصرى. مايو الجارى بمشاركة ثنائى مصرى. وتشارك مصر فى نسخة هذه البطولة بكل من أحمد مجدى، وشيماء سامى. كان الثنائى غادرا إلى كندا، أمس الاثنين، استعدادا لانطلاق المنافسة وسط طموح فى مواصلة مصر لحصد الميداليات.

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