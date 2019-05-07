نجم ليفربول: سنقاتل للفوز على برشلونة ولا يزال هناك أمل

أكد أندرو روبيرتسون، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن فريقه سيقاتل للفوز على برشلونة في مباراة، اليوم الثلاثاء، بإياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأن المهمة في غاية الصعوبة.
وقال روبيرتسون: "نحتاج إلى مباراة مثالية مع قليل من الحظ، لأنني أعتقد أنهم سيفكرون إذا حصلوا على هدففإن هذا سيقتل المباراة، نحن نؤمن دائما ولكن 3-0 أمام برشلونة أمر يختلف قليلا عن تسجيل هدف متأخر، لأنك تبدأ وأنت متأخر بثلاثة أهداف".
وأضاف: "سنقاتل من أجل كل شيء، لن نستسلم وهذا كل ما يمكننا فعله، ستكون مَهمة
وتابع: "أشياء مميزة حدثت في أنفيلد و نأمل في حدوث ليلة مميزة أخرى، سنعطي 100 في المائة لكننا بحاجة إلى بعض الحظ أيضا".
واختتم: "لقد كانت مبارياتنا في أرضنا جيدة حقا، لذا نأمل أن يكون المشجعون 100 في المئة، ونأمل أن نكون نحن 100 في المئة أيضا، ويمكننا الرد على ذلك".
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