شاهد.. دييجو جودين يبكي بعد وداع أتلتيكو مدريد

انهمر اللاعب الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد في البكاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء في ملعب واندا ميتروبوليتانو للإعلان عن رحيله عن صفوف الفريق.
وكان جودين قرر إنهاء مسيرته مع أتلتيكو مدريد وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها بين جدرانه، حينما انتقل إليه قادمًامن صفوف فياريال، في فترة الانتقالات الصيفية بعام 2010.
وأبدى إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد حزنه على رحيل جودين مؤكداً أن اللاعب كان جزءا من حقبة مميزة في تاريخ النادي، بفضل أهدافه وجهده مع الفريق والذي ساهم في تحقيق الألقاب.
وأكد رئيس الأتلتي "أياً كان المكان الجديد لجودين فإننا في أتلتيكو مدريد نتمنى له التوفيق فنحن عائلته".
وشارك جودين مع الروخيبلانكوس في أكثر من 380 مباراة، وتمكن من حصد عدة ألقاب حيث حصل على الدوري الإسباني، والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر الأوروبي والتي نالها مرتين.
يذكر أن اللاعب الأوروجواياني لم يقم بالإعلان عن وجهته المقبلة، وإن كانت بعض التقارير الصحفية أكدت في أكثر من مناسبة إهتمام انتر ميلان الإيطالي بالتعاقد معه.
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