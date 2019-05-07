الإسماعيلي يواجه الإنتاج الحربي من دون وديات

تراجع الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى عن فكرة إقامة ودية قبل مواجهة الانتاج الحربى و المقرر لها الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدورى المصري.

وقال الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمود جابر المدرب العام إن الفريق سيؤدى تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة الإنتاج دون خوض وديات لضيق الوقت

والتركيز على معالجة الأخطاء التى ظهرت فى اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندرى.

وكان الإسماعيلى قد ودع بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام زعيم الثغر فى الوقت الإضافى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.