تعرف على تفاصيل تظلم الزمالك ضد طرد جنش أمام النجم الساحلي

كشف مصدر باتحاد الكرة، تفاصيل تظلم نادي الزمالك ضد طرد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، في لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

قال المصدر، إن الزمالك استند في التظلم لعدم أحقية اللاعب في الإنذار الأول خاصة أنه كان يتلقى العلاج، بجانب عدم أحقيته في الإنذار الثاني لأنه أمسك بالكرة

وهي على خط منطقة الجزاء ولم تخرج.

وكان جنش حارس الزمالك قد تلقى بطاقة حمراء بعد إنذارين، في مباراة الإياب أمام النجم الساحلي، مما نتج عنه عدم مشاركته في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.