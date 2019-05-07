معسكر للمقاولون العرب قبل مواجهة الجونة

يواصل نادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الاستعداد لمباراة الجونة، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على استاد الجونة، في إطار مباريات الأسبوع الـ 32 من الدوري الممتاز.

وسوف يدخل الفريق فى معسكر مغلق لمدة 24 ساعة في إطار الاستعدادات للمواجهة مع

الجونه خاصة أن المقاولون، مازال يسعى للتواجد ضمن المربع الذهبي للدورى العام واكد محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن الفريق سوف يسافر إلى الجونة الخميس المقبل ليدخلفي معسكر مغلق قبل المباراة.

ويفتقد المقاولون جهود لاعبيه يوسف الجوهري وطاهر محمد طاهر حيث يغيبان عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة حيث خاض الفريق 31 مباراة حقق المقاولون الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات أخرى وتلقى الهزيمة في 11 لقاء.