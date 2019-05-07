الليلة.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته لمواجهة الإنتاج الحربي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة

يؤدى الفريق مرانه بالملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، للتحضير لمواجهة الإنتاج بعد توديع بطولة كأس مصر من

دور الثمانية مساء الأحد الماضي أمام الاتحاد السكندري.

يأتى هذا بعد أن حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية يوم أمس أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري المصري برصيد 37 نقطة.