الليلة.. الإسماعيلي يستأنف تدريباته لمواجهة الإنتاج الحربي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولةالدوري المصري.
يؤدى الفريق مرانه بالملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، للتحضير لمواجهة الإنتاج بعد توديع بطولة كأس مصر من
يأتى هذا بعد أن حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية يوم أمس أول أيام شهر رمضان المبارك.
ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري المصري برصيد 37 نقطة.
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