افتتاح الدورة الرمضانية بنادي الصيد بحضور نجوم الكرة المصرية

تفتتح مساء غد الأربعاء، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد بالدقى والتي تقام على الملعب الخماسي بالنادي، بحضور كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم في مصر.

وتبدأ الدورة بمباراة نجوم الأهلي والزمالك والتي تقام

في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يأتي ذلك بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة على رأسهم: أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وحازم إمام

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، خالد بيبو وهادي خشبة وياسر ريان وأحمد السيد محمد فاروق نجوم الأهلي سابقًا، وأسامة نبيه مدير الكرة سابقًا بمنتخب مصر، وجمال حمزة وعمرو ذكي وعبدالحليم علي ووائل القباني، ومحمود فتح الله والإعلامي كريم حسن شحاتة.