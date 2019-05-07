افتتاح الدورة الرمضانية بنادي الصيد بحضور نجوم الكرة المصرية

تفتتح مساء غد الأربعاء، الدورة الرمضانية لكرة القدم بنادي الصيد بالدقى والتي تقام على الملعب الخماسي بالنادي، بحضور كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم في مصر.
وتبدأ الدورة بمباراة نجوم الأهلي والزمالك والتي تقامفي تمام الساعة العاشرة مساءً.
يأتي ذلك بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة على رأسهم: أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، وحازم إمام
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