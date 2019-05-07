اونلاين | Yalla Live Tv بث مباشر مباراة الاتحاد والريان اليوم الثلاثاء7-5-2019 hjmamortda

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Yalla Live Tv بث مباشر مباراة الاتحاد والريان اليوم الثلاثاء 6-5-2019 hjmamortda

يستعد فريق الاتحاد بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا، لخوض مباراة هامة وقوية، عندما يحل ضيفاً على الريان القطري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

Yalla Live Tv بث مباشر مباراة الاتحاد والريان اليوم الثلاثاء 6-5-2019 hjmamortda

ويحل فريق الاتحاد ضيفاً على الريان، في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء الثلاثلاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “جاسم بن حمد”، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

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Yalla Live Tv بث مباشر مباراة الاتحاد والريان اليوم الثلاثاء 6-5-2019 hjmamortda

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الاتحاد والريان عبر قناة “بي إن سبورت 3″، بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

Yalla Live Tv بث مباشر مباراة الاتحاد والريان اليوم الثلاثاء 6-5-2019 hjmamortda

موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الريان والقنوات الناقلة

ويسعى فريق الاتحاد لتكرار فوزه الكبير على الريان، بعد أن دك شباكه بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، على ملعب “الجوهرة المشعة”، ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل الريان جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.