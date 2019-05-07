اونلاين | tabe3 live.. تابع لايف مشاهدة مباراةالنصر والوصل بث مباشر yalla shoot

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tabe3 live.. تابع لايف مشاهدة مباراةالنصر والوصل بث مباشر yalla shoot

يلتقي الوصل الإماراتي اليوم مع النصر السعودي في قمة نارية علي الأراضي السعودية، وذلك ضمن مباراة النصر والوصل اليوم في العودة ضمن مباريات المجموعة الأولي من دوري أبطال آسيا 2019 في الجولة الخامسة من دور المجموعات، وذلك بعد أن كانت نتيجة الوصل والنصر في الذهاب هي هدف مقابل لا شئ لصالح الوصل، وتلك المباراة تأتي بعد نتيجة مباراة الاهلي والسد القطري امس، والتي تمكن فيها السد الفوز، كما لعب العين الإماراتي مع الهلال السعودي، لكن تمكن الهلال من الفوز بهدفين، حيث كانت نتيجة الهلال والعين امس 2-0، فسنتعرف الآن علي موعد إذاعة مباراة النصر والوصل اليوم في الجولة الخامسة من أبطال آسيا.

tabe3 live.. تابع لايف مشاهدة مباراةالنصر والوصل بث مباشر yalla shoot

موعد مباراة النصر السعودي اليوم

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قد تحدد موعد لعب مباراة الوصل ضد النصر اليوم الثلاثاء الذي يوافق السابع من مايو 2019، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات، كما يكون توقيت مباراة النصر السعودي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، بينما يكون وقت إذاعة مباراة الوصل ضد النصر في الإمارات الساعة الحادية عشرة مساءً، كما يكون توقيت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش العالمي.وستقام المباراة علي ملعب استاد الملك فهد الدولي، ولم يتم تحديد معلق مباراة النصر والوصل بعد، حيث من المحتمل أن يكون معلق النصر والوصل اليوم هو فهد العتيبي، بعد أن ذهب عصام الشوالي وحفيظ دراجي للتعليق علي مباراة برشلونة وليفربول اليوم.

tabe3 live.. تابع لايف مشاهدة مباراةالنصر والوصل بث مباشر yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد الوصل

نتعرف الآن علي مجموعة القنوات التي تنقل مباراة الوصل ضد النصر اليوم، حيث ستكون قناة ناقلة النصر والوصل في أبطال آسيا تابعة لمجموعة قنوات بين سبورت، وهي قناة Bein Sport HD 2