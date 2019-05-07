رياضة | هل يرغب زيدان في ضم مبابي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرغب زيدان في ضم مبابي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، ا حقيقة رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد في ضم مواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن ريال مدريد لا ينوي دفع 280 مليون يورو لباريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدمات كيليان مبابي في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تريد الحفاظ على علاقتها الجيدة مع إدارة باريس لذلك لن يذهب النادي الملكي في الصيف لضم مبابي.

وشددت الصحيفة على أن مبابي ليس ضمن أولويات زين الدين زيدان خلال فترة الانتقالات الصيفية.