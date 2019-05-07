رياضة | تعرف على مباريات الأهلي في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الأهلي في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأهلي 3 مباريات قوية في بطولة الدوري الممتاز المصري خلال شهر رمضان الكريم هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز مباريات القلعة الحمراء في شهر رمضان الكريم على النحو التالي:

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ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي أولى مباريات في شهر رمضان الكريم بمواجهة فريق سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 مايو الجاري ، ضمن منافسات الجولة رقم 32 ببطولة الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.

ثم يواجه الأهلي في مبارته الثانية في شهر رمضان ، فريق المقاولون العرب يوم 25 مايو ضمن منافسات الجولة رقم 33 ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

المواجهة الثالثة لفريق الأهلي في رمضان ، ستكون أمام غريمه التقليدي الزمالك يوم 5 يونيو المقبل في قمة الدور الثاني "الجولة رقم 34" لبطولة الدوري الممتاز.