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رياضة | جماهير ليفربول تؤرق ليونيل ميسي

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توجه عدد من جماهير ليفربول الإنجليزي إلى فندق إقامة الإسباني وأطلقوا الألعاب النارية لإزعاج ليونيل ميسي ورفاقه مباراة اليوم في إياب نصف نهائي .

 

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جماهير ليفربول تجمعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وقاموا بإشعال الألعاب النارية وإحداث ضجة لإزعاج الضيوف قبل قمة دوري أبطال أوروبا.

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وكان ليفربول قد خسر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل استضافة برشلونة اليوم بملعب آنفيلد.

 

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