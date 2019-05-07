رياضة | جماهير ليفربول تؤرق ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ليفربول تؤرق ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه عدد من جماهير ليفربول الإنجليزي إلى فندق إقامة برشلونة الإسباني وأطلقوا الألعاب النارية لإزعاج ليونيل ميسي ورفاقه مباراة اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جماهير ليفربول تجمعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وقاموا بإشعال الألعاب النارية وإحداث ضجة لإزعاج الضيوف قبل قمة دوري أبطال أوروبا.

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وكان ليفربول قد خسر بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل استضافة برشلونة اليوم بملعب آنفيلد.