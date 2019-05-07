رياضة | رئيس الزمالك يرحب بخوض لقاء دجلة ويطلب تأجيل باقي المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يرحب بخوض لقاء دجلة ويطلب تأجيل باقي المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى رئيس نادي الزمالك اتصالات مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية بسبب أزمة تأجيل مباريات الفريق في بطولة الدوري والرغبة في عدم خوض أية لقاءات بسبب الارتباط بنهائي الكونفدرالية الافريقية ومنح اللاعبين أكبر قدر من الراحة.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الافريقية يومي 19 و26 من الشهر الجاري.

رئيس الزمالك أبلغ أبو ريدة بترحيبه بخوض مباراة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري على أن يتم تأجيل باقي اللقاءات بعدها حتى خوض نهائي الكونفدرالية الافريقية.

أبو ريدة أكد لرئيس الزمالك على عرض الأمر داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات وحسمه بشكل رسمي في أسرع وقت.