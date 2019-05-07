رياضة | تفاصيل صفقة لابا كودجو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة لابا كودجو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق النادي الأهلي مع التوجولي لابا كودجو فودوه مهاجم نهضة بركان المغربي على ضمه خلال الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر لانتهاء عقده معه فريق. للانضام للأهلى بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

ويبلغ لابا كودجو من العمر 27 عامًا ويتصدر هدافي الدورى المغربى الموسم الحالى برصيد 17 وهدافي بطولة الكونفدرالية برصيد سبعة أهداف.

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ويضم الأهلي لابا كودجو لمدة أربعة مواسم يحصل فى الموسم الأول على 800 ألف دولار والثاني مليون دولار والثالث مليون و200 ألف دولار وفي الموسم الرابع على مليون و400 ألف دولار.

وقاد لابا كودجو فريق نهضة بركان للتأهل لمواجهة نادي الزمالك في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.