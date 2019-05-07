رياضة | مجدى عبدالغني ينفي حصول المنيسي على البراءة ويؤكد تحويله للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدى عبدالغني ينفي حصول المنيسي على البراءة ويؤكد تحويله للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مجدى عبدالغنى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تم نشره مؤخرا من حصول الناقد الرياضى ابراهيم المنيسى على حكم البراءة من تهمة السب والقذف فى شأنه وأكد أن ما تم نشره فى بعض المواقع حصوله على البراء غير صحيح بالمرة وأن محكمة جنح مستأنف الهرم قامت بإرسال القضية إلى محكمة الجنايات برقم صادر 2160 في 30/4/2019

هذا وقد قام المنيسى مؤخرا بنشر بيان صحفى أكد فيه أن محكمة جنح مستأنف الهرم برئاسة المستشار أسامة الرفاعى قضت ببراءتة من تهمة سب وقذف مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقررت المحكمة ألزام الأخير بدفع اتعاب ومصروفات المحاماة.

وكان المحامى الخاص بمجدى عبد الغنى قد أقام جنحة سب وقذف ضد الناقد الرياضى إبراهيم منيسى عقب نشر الأخير مقالا عن مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة قيد برقم 46646 سنة 2018.

ودفع وكيل عبدالغنى بأن جميع ما ورد بهذا المقال غير صحيح وعلية قضت محكمة جنح الهرم بتغريم الناقد إبراهيم المنيسى بمبلغ 10 آلاف جنيه فى اتهامه بسب مجدى عبد الغنى وإلزامه بدفع 10001 كتعويض مدنى مؤقت وفى جلسة 30/4/2019 اصدرت محكمة جنح مستانف الهرم قرارا بارسل القضية الى محكمة الجنايات برقم صادر 2160.