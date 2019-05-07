رياضة | منتخب الكانوي والكياك يشارك في كأس العالم للبحث عن التأهل إلى طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الكانوي والكياك يشارك في كأس العالم للبحث عن التأهل إلى طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك منتخبنا الوطنى للكانوى والكياك فى بطولة كأس العالم للمرحلتين الاولى والثانية وهى احدى محطات التأهيل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتقام المرحلة الاولى من كأس العالم للكانوى والكياك خلال الفترة من 20 الى 28 مايو الجارى فى بولندا بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 29 مايو الحالى وتستمر حتى 3 يونيو المقبل فى المانيا .

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وتتكون البعثة المصرية فى البطولة من جلال اسامة اداريا وعمرو توفيق مدربا واللاعبون عمرو ابو زيد ومؤمن مهران واحمد البدويهى .

فى الوقت نفسه نظرا لدور مصر الرائد فى اللعبة وجهود مجلس ادارة اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى سوف يشارك الثنائي لاعبا الكانوى على حسن الكياك وسيف الدين سامح فى برنامج اللاعبين الموهوبين الذى يشرف عليه الاتحاد الدولى للعبة.

وقرر الاتحاد الدولى دعم مشاركة على حسن وسيف سامح بتحمل نفقات الاقامة والاعاشة فى كل من المعسكر التدريبى الدولى للموهوبين بالمجر خلال الفترة من 13حتى 28 مايو الجارى ومنه للمشاركة فى المرحلة الثانية لكأس العالم بالمانيا .