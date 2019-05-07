رياضة | الأمن يخطر الجبلاية بالموافقة على إقامة مباراة الزمالك ونهضة بركان بـ"برج العرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يخطر الجبلاية بالموافقة على إقامة مباراة الزمالك ونهضة بركان بـ"برج العرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابا من الجهات الأمنية صباح اليوم، يفيد بالموافقة على خوض مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نهضة بركان المغربي، يوم 19 مايو بالمغرب، في ذهاب نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من نفس الشهر بالقاهرة.

ونجح الزمالك في تخطي عقبة النجم الساحلي، بهدف دون رد بمجموع اللقائين، بدور النصف النهائي لكأس الكونفدرالية.