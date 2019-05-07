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رياضة | ليفربول بدون محمد صلاح = فشل بنسبة 50 %

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يغيب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن مباراة الإسباني على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي .

 

 

ويمثل غياب محمد صلاح عن ليفربول فشل الفريق بنسبة 50 % فعندما غاب عن 4 مباريات فاز الفريق في مباراتين ضد بيرنلي في الجولة 22 للدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، وضد إيفرتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز 2-1 وتعادل سلبيًا مع إيفرتون في الجولة 33 وخسر من ليستر سيتي في كأس الرابطة بهدفين نظيفين لتبلغ نسبة الريدز في غياب صلاح 50%.

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ويستضيف ليفربول نظيره برشلونة في الساعة التاسعة مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة.

 

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