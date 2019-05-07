رياضة | ليفربول بدون محمد صلاح = فشل بنسبة 50 %

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول بدون محمد صلاح = فشل بنسبة 50 % والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن مباراة برشلونة الإسباني على ملعب الأنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمثل غياب محمد صلاح عن ليفربول فشل الفريق بنسبة 50 % فعندما غاب عن 4 مباريات فاز الفريق في مباراتين ضد بيرنلي في الجولة 22 للدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، وضد إيفرتون في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي وفاز 2-1 وتعادل سلبيًا مع إيفرتون في الجولة 33 وخسر من ليستر سيتي في كأس الرابطة بهدفين نظيفين لتبلغ نسبة الريدز في غياب صلاح 50%.

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ويستضيف ليفربول نظيره برشلونة في الساعة التاسعة مساء اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة.