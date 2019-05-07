رياضة | رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام يهنئ "فهيم "بنجاح البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام يهنئ "فهيم "بنجاح البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل رئيس الاتحاد الإماراتي لكمال الأجسام الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي برقية شكر وتهنئه الي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام و رئيس الاتحاديين العربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمناسبة نجاح البطولة العربية لكمال الأجسام التي أقيمت في اسيوط من 28أبريل حتي 2مايو الحالي و التنظيم المتميز الذي ظهرة به البطولة.

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وتقدم بفائق الشكر الجزيل على حسن وحفاوة الاستقبال لوفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في البطولة.

وأكد «الشرقي»، انني أرجع تلك الانتصارات الي القياده الحكيمه والجهود المخلصة للدكتور عادل فهيم من أجل رفعة شأن كمال الأجسام ،علي المستوي المحلي ،والعربي والعالمي.