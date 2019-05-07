رياضة | بعثة الجودو فى القاهرة بعد الحصول على 29 ميدالية بالبطولة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الجودو فى القاهرة بعد الحصول على 29 ميدالية بالبطولة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت صباح اليوم إلى القاهرة بعثة منتخبات مصر للجودو للناشئين والناشئات والشباب والشابات برئاسة العقيد أحمد صابر عضو مجلس إدارة الإتحاد بعد مشاركتها فى منافسات البطولة الإفريقية التى اختتمت مساء أمس الأثنين بمشاركة 17 دولة ، وحصلت البعثة على 29 ميدالية متنوعة بواقع 7 ذهب و4 فضة و18 برونز ، حيث حقق منتخبا الناشئين والناشئات 19 ميدالية ، منها 4 ذهب و3 فضة و12 برونز ، فى حين حقق منتخبا الشباب والشابات 10 ميداليات منها 3 ذهب وميدالية واحدة فضة و6 برونز ، بعد أن استطاع منتخب الشباب الحصول على الميدالية الفضية للفرق فى اليوم الأخير للبطولة ، بعد الجزائر التى حصلت على الذهبية ، وحل المنتخب التونسى فى المركز الثالث .

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قال العقيد أحمد صابر رئيس البعثة إن الجودو المصري عزف سيمفونية الإنتصارات بالعاصمه السنغاليه داكار بعد تتويجه بالبطوله الإفريقي للكبار بجنوب إفريقيا وتصدره المشهد ببطولة إفريقيا للشباب والناشئين بحصد 29 ميداليه متنوعه ، موجها الشكر والتقدير والأحترام للاعبين الأبطال علي رفع العلم المصري والتزامهم أدبييا وأخلاقياخلال المنافسات وأيام البطولة.

وتابع:" الشكر موصول للأجهزة الفنيه للمنتخبات القوميه بقيادة المدير الفني القدير سيد ابو ميدان والمدير الفني الخلوق أحمد يحيي والمدربين محمد سعد ورضا طلبه والحاضرين الغائبين عن هذه البطوله المدربين عاطف ونورا ومنير ، والف مبروك للسيد رئيس الإتحاد وأعضاء مجلس الإدارة على هذا الانجاز الذى حققه الجودو المصرى ، وكل الشكر للتحكيم المصري المتمثل في الحكم الدولي ماجد عبد الوهاب علي مستوي ادائه في البطوله والذي نال إشادة الجميع ، كما توجه بالشكر لأعضاء السفاره المصريه في السنغال علي حفاوة الإستقبال متمثل في معالي المستشاره اميره عبد الرحيم القائم بأعمال السفير .