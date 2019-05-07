رياضة | قبل مواجهة نهضة بركان.. أهم انتصارات الزمالك في شهر رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل مواجهة نهضة بركان.. أهم انتصارات الزمالك في شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور النهائي من بطولة الكونفيدرالية.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد بمجموع المواجهتين، بينما تأهل بطل المغرب إلى اللقاء النهائي بعد الإطاحة بالصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المواجهتين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز انتصارات الزمالك في شهر رمضان المبارك:

- الزمالك يهزم الأهلي

حقق الزمالك فوزا مثيرا على الأهلي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما في 23 نوفمبر 2001 ضمن مباريات الدور الأول للبطولة وأحرز ثنائية الزمالك وقتها "حازم إمام".

- الزمالك يكرر فوزه على الأهلي

عاد الزمالك وكرر فوزه على الأهلي في قمة رمضانية مثيرة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما في 21 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري العام لدوري 2003-2004 بالقمة رقم 92.

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- الزمالك يتخطى مازيمبي

فاز الزمالك على مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد في لقاء الذي جمعهما في 10 رمضان بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2002 بهدف حسام حسن، ليتأهل الفارس الأبيض للقاء النهائي ويتوج باللقب على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد.

- الزمالك يعبر عقبة الصفاقسي

عبر الزمالك عقبة الصفاقسي التونسي في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بهدف البوركيني عبدالله سيسيه في اللقاء الذي حمعهما في 27 يونيو 2015 الموافق العاشر من رمضان لعام 1436.

- الزمالك يصعق أورلاندو بيراتس في جنوب إفريقيا

عاد الزمالك بانتصار ثمين من أنياب نظيره أورلاندو بيراتيس بطل جنوب أفريقيا في اللقاء الذي جمعهما في 24 رمضان، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2015، وأحرز هدفين الزمالك معروف يوسف ومصطفي فتحي