شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسم لقب الليجا.. صراعان مستمران على حلم الأبطال والهروب من الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جولتان فقط متبقيتان على نهاية الموسم في الدوري الأسباني «لاليجا»، وهو الدوري الذي حسم لقبه فريق برشلونة للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ26 في تاريخ المسابقة.

وكانت مباريات الجولة 36قد شهدت تحديد هوية أول وثاني الهابطين للدرجة الثانية بعد خسارة رايو فايكانو وهويسكا، ليتجمد رصيدهما عند 31 و30 نقطة في المركزين الـ19 والـ20 على التوالي، ويعودان سريعًا للدرجة الثانية بعد عام تقريبًا من صعودهما لـ لاليجا.

ومع حسم اللقب وتحدد أول هابطين للدرجة الثانية، تبقى صراعان مستمران في الجولتين الأخيرتين، أولهما هو صراع المركز الرابع الذي يشهد تنافس كبير بين خيتافي، الحصان الأسود هذا الموسم والفريق الذي يحتل هذا المركز حاليًا برصيد 58 نقطة، معادلًا أفضل سجل له من النقاط في موسم على مدار تاريخ مشاركاته في لاليجا (موسم 2009/2010)، ويطارده فالنسيا وأشبيلية بفرق 3 نقاط فقط.

وتكمن أهمية المركز الرابع في فرصة التأهل لدوري الأبطال وزيادة مدخلات وعوائد النادي الفائز بهذا المركز من جراء ذلك، وهو ما يجعل السباق قوي وشرس مع رغبة خيتافي اللعب بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، في حين يقاتل فالنسيا وأشبيلية على تواجد شبه معتاد في هذه المسابقة.

خيتافي سيحل ضيفًا في الجولة القادمة على برشلونة في كامب نو، ثم يستضيف فياريال في ختام مباريات الموسم، وهي السلسلة التي تبدو صعبة، لكن الفريق يأمل في تتويج موسم مميز بتأهل غير مسبوق لدوري الأبطال.

وتبدو فرص فالنسيا جيدة في استعادته للمركز الرابع للموسم الثاني على التوالي، لكن ذلك بشرط أن يفوز الفريق بمباراتيه المتبقيتين، على ملعبه ضد ألافيس، وخارج ملعبه ضد ريال بلد الوليد، مع ضرورة خسارة خيتافي لمباراة على لأقل من المباراتين.

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وتأتي أفضلية فالنسيا في تفوقه بالمواجهات المباشرة على الفريقين (خيتافي وأشبيلية)، وهو ما يعني ان أي تساوي في النقاط سيمنح فالنسيا الأفضلية مع إعتبار المواجهات المباشرة عاملًا اساسيًا للفصل بين الفرق في حال تساوي النقاط في لاليجا.

ويمتلك أشبيلية الفرصة الأقل مع حاجته لعدم فوز خيتافي في آخر جولتين، وخسارة فالنسيا لمباراة على الأقل مع تحقيق النادي الأندلسي للفوز في المباراتين المتبقيتين، بمواجهته لأتلتيكو مدريد خارج قواعده، وأتلتيك بيلباو في الأندلس.

ومن صراع حلم الأبطال إلى صراع الهروبمن كابوس الهبوط، وهو الصراع الذي يشهد تواجد 5 فرق (سيلتا فيجو، فياريال، ليفانتي، ريال بلد الوليد وجيرونا)، وسينتهي بهروب 4 فرق من البطاقة الأخيرة للهبوط، ومرافقة فريق من ال5 لرايو فايكانو وهويسكا.

ويتواجد جيرونا حاليًا بالمركز الثامن عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وستحدد مواجهة الجولة القادمة مصير الفريق بشكل كبير مع إستضافته لليفانتي (ال15 برصيد 40 نقطة)، والفريق الكتالوني الصغير يعلم ان الفوز سيجعله يقفز مكان ليفانتي مع تعادل الفريقين في الدور الأول بنتيجة 2-2، لكن جيرونا لديه سجل كارثي بملعبه هذا الموسم بتحقيقه 15 نقطة فقط من بين 18 مباراة في سجل هو الأسوأ لفريق في لاليجا هذا الموسم على ملعبه.

وسيكون أمام ريال بلد الوليد فرصة كبيرة للهروب مع مواجهته لرايو فايكانو في الجولة القادمة، وهو الفريق الذي ضمن الهبوط بالفعل، ثم سيستقبل بلد الوليد فريق فالنسيا في ختام الموسم في مواجهة صعبة مع اشتراك فالنسيا في صراع المركز الرابع.

ويمتلك ليفانتي مواجهتين صعبتين للغاية، أولهما صراع مباشر على الهروب من الهبوط ضد جيرونا سيتحدد من خلاله بنسبة كبيرة مصير الهابط الأخير، ثم سيستضيف أتلتيكو مدريد، ثاني الترتيب، في نهاية الموسم.

وتبدو فرص فياريال وسيلتا فيجو أفضل كثيرًا للبقاء في الموسم القادم، لأن الفوز في الجولة القادمة سيضمن للفريقين البقاء للموسم القادم، مع إستضافة فياريال لإيبار، وخروج سيلتا فيجو لزيارة أتلتيك بيلباو في الباسك في مواجهة صعبة، لكن الفريق لديه مباراة في المتناول في ختام الموسم عندما يستقبل على ملعبه فريق رايو (الهابط)، مع إمتلاك سيلتا لسجل قوي على ملعبه بعد ان حقق 4 إنتصارات في جميع المباريات ال4 الأخيرة التي لعبها في ملعبه.