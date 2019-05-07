شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد مصير ملعب مباراة الإسماعيلى والانتاج خلال ساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة ترحيب مسئولى الاسماعيلى بتغيير ملعب مباراة الانتاج الحربى والمقرر إقامتها على ستاد كلية الشرطة خلال اتصالا هاتفياً.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة أن اتحاد الكرة سيحدد مصير ملعب مباراة الإسماعيلى والانتاج الحربى لإخطار الناديين قبل 48 ساعة من اللقاء بحسب اللوائح ، حيث يستعد الدروايش لمواجهة الانتاج الحربى الجمعة المقبلة بالجولة 32 لمسابقة الدوري العام.

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يشار إلى أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع فى ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 29 مباراة فاز فى 9 منهم وخسر فى 10 وتعادل فى مثلهم ، وودع بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف.