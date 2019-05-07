شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. رضا عبدالعال: بحب الكشرى ولا أفضل اللحوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، إنه يحب الكشرى وتعد هى الأكلة المفضلة له على الرغم من اختفائها فى رمضان بسبب اهتمام البعض باللحوم، إلا أنه يفضلها جدا حتى فى أيام الشهر الكريم.

رضا عبد العال، صاحب أكبر ضجة إعلامية على انتقال لاعب فى نهاية موسم 1992–1993، حيث قرر رضا الرحيل عن الزمالك والانتقال لغريمه التقليدى النادى الأهلى.

إذ فاز الأهلى بخدمات رضا بعد محاولات مستميتة من مسئولى نادى الزمالك للإبقاء عليه ووصل سعر رضا عبد العال إلى 625 ألف جنيه وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت.