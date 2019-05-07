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شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7-5-2019 .. لاسارتى يضع خطة تتويج الأحمر بالنجمة الـ 41... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7-5-2019الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع جهازه المعاون قبل مران الفريق لتحديد ملامح خطة الأحمر للتتويج بلقب الدوري المصري رقم 41 فى تاريخ النادي، بعدما اعتلى صدارة الدوري المحلي، ووضع خطة الاستعداد لمباراة سموحة المقرر اقامتها السبت المقبل في الجولة الـ 32 بالدوري المصري الممتاز.
اخبار الأهلي اليوم
اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7-5-2019وضع الدكتور هاني وهبه استشاري التغذية بالنادى الأهلي، برنامجا غذائيا خاصا باللاعبين خلال شهر رمضان الكريم للبدء في تنفيذه من الساعات الأولى فى الشهر الكريم، للحفاظ على المعدلات البدنية طوال الصيام، حيث تم التنسيق المباشر بين خبير التغذية والجهاز الطبي بكل ما يخص البرنامج الغذائي الذي قام بإعداده، فى ظل مجهودات الجهاز الفني بالأهلي للحفاظ على معدلات لياقة اللاعبين وعدم تأثرهم على مدار شهر رمضان بالكامل.
اخبار الأهلي اليوم
اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7-5-2019خضع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي للفحص الطبي، للتأكد من جاهزيته للمشاركة وتجهيزه للمرحلة المقبلة وتعافيه من نزلة البرد، التى اشتكى منها وأبعدته عن المشاركة في المران وسيحدد الفحص الطبي فرص مشاركة اللاعب في المران وجاهزيته للمرحلة المقبلة.
اخبار الأهلي اليوم
اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7-5-2019يشارك الثنائي ناصر ماهر، وإسلام محارب في مران الأهلي المسائى على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة سموحة، حيث غاب محارب عن مران الغائبين عن مباراة النجوم يوم الأحد الماضي، بسبب أدائه الامتحانات، ونفس الحال لزميله ناصر ماهر لظروف خاصة ، على أن يعودا للمشاركة اليوم في التدريبات لتجهيزهما للفترة المقبلة.
اخبار الأهلي اليوم
اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7-5-2019
تداولت أخبار بشأن أزمة داخل جدران النادى الأهلي بسبب تجديد أحمد فتحى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، وهو ما نفاه مدير جهاز الكرة سيد عبد الحفيظ مؤكد إن هذا الكلام عار تماما من الصحة، لاسيما أن "فتحي" جدد بالفعل تعاقده من بداية الموسم الحالي والممتد إلى نهاية الموسم القادم، ولا توجد أى أزمة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هذه الشائعات فى هذا التوقيت هدفها تعطيل الاهلى وتشتيت تركيز اللاعبين عن حسم بطولة الدوري وإحراز الفوز في المباريات المتبقية، للحفاظ على اللقب.
اخبار الأهلي اليوم
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