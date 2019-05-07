شكرا لقرائتكم من هو كريم يحيى الذى يخشى الأهلى مواجهته أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وجود بند فى عقد استعارة كريم يحيى لاعب النادي الأهلي المتواجد فى صفوف الفريق السكندري، يمنعه من المشاركة في مباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل.

ووجه فرج عامر رسالة لمسئولى النادي الأهلي يطالب فيها بالسماح لكريم يحيي بالمشاركة فى مباراة السبت المقبل خاصة أن شرط منع مشاركته فى المباريات لا يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وينشر الخليج 365 بعض المعلومات الخاصة بكريم يحيى الذى اشترط مسئولو النادى الأهلى عدم مشاركته فى مباراة فريقه الأصلى أمام سموحة بعد إعارته للأخيرة.

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كريم يحيى من مواليد عام 1998 ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن.



كريم يحيى

قبل إعارة النادى الأهلى كريم يحيى لصفوف سموحة كان يشارك مع فريق الشباب مواليد 97 بسبب تألقه مع فريق مرحلته السنية وظهور بمستوى متميز.

حسام حسن طلب ضم كريم يحيى لصفوف النادى المصري أثناء توليه تدريب الأخير لكن مسئولو الأهلى رفضوا لرغبته فى ضمه على سبيل البيع النهائى وقتها.



كريم يحيى

عادل عبد الرحمن تولى تدريب كريم يحيى فى فريق شباب النادى الأهلى وبعد توليه تدريب فريق سموحة قام بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة ثم رحل وتولى حسام حسن المسئولية.