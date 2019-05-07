شكرا لقرائتكم صبرى المنياوى يطالب بضم فريق ثانٍ لكل أندية الدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نالت تجربة إنشاء فريق “B” من أجل تجهيز جميع اللاعبين، استحسان وإشادة صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى.

ودشن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى ،المشرف العام على قطاع الكرة الفريق “B” على أن يقوده طارق زين المدير الفنى وبمعاونة أحمد فكرى الصغير وأحمد الجمل ومحمد اليمانى.

وتمنى المنياوى من اتحاد الكرة اعتماد مسابقة جديدة تضم فريق ثانٍ لكل أندية الدورى الممتاز بشرط قيامها بنفس النظام".

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وقال مدير الكرة فى تصريحات :”المسابقة ستزيد من قوة الدورى الممتاز لحرص هؤلاء اللاعبين على الوقوف مع فرقهم للحفاظ على جاهزيتهم تحسبا للاستعانة بخدماتنهم”.

وأختتم :”هناك تنسيق مع الجهاز الفنى لفريق “B” لتصعيد اللاعبين للفريق الأول حسب الحاجة الفنية”.