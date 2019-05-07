شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ظلم الحكم دفعنا للاعتراض على طرد حارس الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه تم تقديم احتجاج من النادى للاتحاد المصرى لكرة القدم لإرساله إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، للاعتراض على طرد محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول بالنادى أمام فريق النجم الساحلى التونسى فى إياب الدور نصف النهائى لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف منصور أن الاحتجاج يأتى بسبب عدم صحة قرار حكم المباراة، والذى احتسبه على جنش بلمسه الكرة خارج منطقة الجزاء وهو ما يخالف الحقيقة.

كان الزمالك قد تأهل لنهائى الكونفدرالية عقب تعادله سلبيا مع النجم الساحلى فى تونس، حيث كان قد فاز فى لقاء الذهاب فى استاد برج العرب بهدف نظيف.