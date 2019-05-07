شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل تظلم الزمالك للكاف لرفع الإيقاف عن جنش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل الخليج 365 على حيثيات تظلم نادى الزمالك إلى الكاف على قرار طرد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرماه أمام النجم الساحلى فى قبل نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

واستند التظلم المرسل من الزمالك إلى الكاف على أمرين، الأول عدم استحقاق الحارس الحصول على البطاقة الصفراء الأولى، خاصة أنه كان يتلقى العلاج بعد إصابته ولم يكن يضيع الوقت، وان الحارس تلقى معاملة سيئة من الحكم أثناء الإصابة لدرجة أن الحكم دفع الحارس فى صدره.

Advertisements

والأمر الثانى يتمثل فى عدم استحقاق الحارس الحصول على الإنذار الثانى، خاصة وأن الإعادة التليفزيونية أثبتت أن الكرة لم تخرج من منطقة جزاء الزمالك وبالتالى فالحارس لا يستحق البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الطرد.

يذكر أن الزمالك تأهل لنهائى الكونفدرالية لمواجهة نهضة بركان المغربى.