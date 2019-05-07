شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ"الخليج 365": الزمالك مش هيتضرب فى المغرب زى الصفاقسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسمح بتكرار الأحداث التى تعرض لها فريق الصفاقسي التونسى فى المغرب مع القلعة البيضاء خلال ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقى الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب يوم 19 مايو الجاري.

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ووجه رئيس الزمالك، رسالة إلى فوزي لقجع رئيس نادي نهضة بركان ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فى آن واحد مفادها أنه لن يسمح بتكرار ما حدث مع الصفاقسي فى مباراة العودة بنصف نهائي المسابقة مشددًا إلى أنه قادر على حماية لاعبيه وفريقه من أية مضايقات.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": نعمل حاليا على ترتيب سفر الفريق إلى المغرب وإجراء كافة الأمور التى تجعل اللاعبين لديهم التركيز الشديد فى المباراة المقبلة.

تابع مرتضى منصور أن ثقته كبيرة فى لاعبيه لأنهم الأفضل على المستوى القاري حاليا لكنه لن يسمح بأى تأثير خارجي مثلما حدث مع الصفاقسي، محذرا المسئول المغربي "فوزي لقجع" من الانحياز لفريقه بصفته داخل الاتحاد الأفريقي فى مضايقة الزمالك وجماهيره.